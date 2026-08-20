Заловиха над 2 тона храни без документи на пазара в Юндола

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Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндола, община Велинград, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Инспекцията е извършена съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите (НАП). При нея е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.

Продуктите са били без необходимото етикетиране и информация за произход, както и без документи, удостоверяващи тяхната проследимост. Констатирано е и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Храните са насочени за унищожаване по установения ред.

Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения.

Агенцията продължава контрола за недопускане на търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.

В края на юли от Агенцията съобщиха, че са извършени 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, за периода от 22 юни до 21 юли.

Тогава възбранени и насочени за унищожаване бяха 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. През юни Българската агенция по безопасност на храните възбрани близо пет тона храни при проверки в София, Пловдив и Бургас