По повод 80-годишнината от създаването си УНИЦЕФ - България представя в Русе пътуваща фотографска изложба, която разказва историята на организацията и на милионите деца по света, чийто живот е променен, благодарение на усилията за защита на техните права. Експозицията ще бъде разположена на 24 август /понеделник/ в пространството около големия шадраван пред сградата на Община Русе, информират оттам.

Изложбата включва над 50 фотографии от България и света, които разказват историите на милиони деца и тяхната изключителна смелост и устойчивост. Сред конфликти и кризи, през бедност и лишения, въпреки дискриминацията и изключването, децата съхраняват способността си да мечтаят, да играят, да се смеят и преди всичко – да не губят надежда за по-добро бъдеще. Изложбата показва решимостта на УНИЦЕФ и на хилядите смели и всеотдайни хора, работили неуморно на едни от най-труднодостъпните места в света, и проследява как човечеството се справя с предизвикателствата пред децата.

"През тези 80 години са спасени милиони животи и милиони деца получават по-добри възможности за бъдещето. Фотографска изложба за 80 години УНИЦЕФ гостува в Русе

Но тази изложба е и напомняне, че нашата работа не е завършена. В свят на нарастваща несигурност, продължаващи конфликти и глобални кризи, трябва да увеличим усилията си, за да гарантираме, че всяко дете има възможност да расте, да учи и да се развива.", заявява Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, по повод на експозицията. Фотографска изложба за 80 години УНИЦЕФ гостува в Русе

От създаването си през 1946 г. до днес Детският фонд на ООН работи и в България в подкрепа на децата и семействата им. През последните 20 години УНИЦЕФ допринася за успешната деинституционализация и въвеждането на нови модели в грижата за децата в България като приемната грижа, ранната детска интервенция, мобилните екипи за работа в общността, интегрираните услуги за закрила от насилие и реформите и иновациите в областта на приобщаващото образование.

А част от постигнатите резултати са над 17 000 семейства, обхванати от услуги за ранно детско развитие на центровете за майчино и детско здраве, и над 5000 деца и родители, преживели или свидетели на насилие, които намират закрила и подкрепа чрез услуги като „Зона ЗаКрила". Фотографска изложба за 80 години УНИЦЕФ гостува в Русе

УНИЦЕФ изразява благодарност към всички свои съмишленици и партньори – национални институции, общини, граждански организации, дарители, компании и медии, с подкрепата на които са постигнати тези забележителни резултати за децата.

Изложбата се представя със съдействието на Община Русе и може да бъде разгледана до 10 септември.