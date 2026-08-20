ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова блести край пирамидите в Гиза

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23421037 www.24chasa.bg

Мотоциклетист е ранен при катастрофа в Смолян

1780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Мотоциклетист и кола се сблъскаха общинския път към жилищен комплекс „Петровица“ в Смолян. Катастрофата е станала на пътната връзка между комплекса и главната пътна комуникация на града.

Пострадалият е бил транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Предстои да бъдат извършени назначените му изследвания, след които ще има повече информация за състоянието му.

На мястото на произшествието има екип на „Пътна полиция“, съобщава БТА. 

Участъкът е затворен за движение, докато се извършват действията по изясняване на обстоятелствата около катастрофата. Причините за сблъсъка между автомобила и мотоциклета се изясняват.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)