Мотоциклетист е ранен при катастрофа в Смолян

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Мотоциклетист и кола се сблъскаха общинския път към жилищен комплекс „Петровица“ в Смолян. Катастрофата е станала на пътната връзка между комплекса и главната пътна комуникация на града.

Пострадалият е бил транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Предстои да бъдат извършени назначените му изследвания, след които ще има повече информация за състоянието му.

На мястото на произшествието има екип на „Пътна полиция“, съобщава БТА.

Участъкът е затворен за движение, докато се извършват действията по изясняване на обстоятелствата около катастрофата. Причините за сблъсъка между автомобила и мотоциклета се изясняват.