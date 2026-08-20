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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23421154 www.24chasa.bg

Горските със засилени проверки в туристическите зони заради високия риск от пожари

Дима Максимова

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Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) извършва засилени проверки в туристическите зони в горски територии поради високия риск от възникване на пожари през летните месеци. Лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград правят ежедневни обходи и проверки на местата с най-голяма посещаемост, като целта е да се предотвратят нарушенията на правилата за пожарна безопасност и възникването на пожари поради човешка небрежност.

От началото на пожароопасния сезон до средата на месец август, горските екипи са извършили 1212 инспекции на туристическите обекти посещавани от граждани. Най-засилен е контролът в местностите с висока посещаемост, където са направени 341 проверки, както и в други специфични туристически локации – 317 проверки.

За гарантиране на безопасността на посетителите и предотвратяване на пожари са извършени 188 обхода на туристически пътеки и 105 проверки на исторически места. Горските служители следят и районите около чешми, беседки, водни обекти и зоните за къмпингуване, където са извършени инспекции общо над 250 пъти от началото на сезона.

Основната цел на интензивните проверки е стриктното следене за спазването на правилата за пожарна безопасност и предотвратяването на рисково боравене с огън на открито. СЦДП напомня на всички посетители на горите да бъдат изключително бдителни, да използват огън единствено на изрично обозначените и обезопасени за целта места и при най-малко съмнение за възникнал пожар незабавно да сигнализират на телефон 112.

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