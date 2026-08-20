Община Варна е наложила глоби за 1 млн. евро на сметопочистващата фирма във Варна

От юли 2025 г. до юли тази година на сметопочистващата фирма във Варна са наложени глоби от близо един милион евро. Това заяви кметът на града Благомир Коцев. Той изтъкна, че не е доволен от услугите на компанията и постоянно настоява тя да увеличи броя на машините си и на работниците, които метат.

Обществената поръчка за избор на нов изпълнител на услугата по сметопочистването и сметоизвозването бе прекратена, допълни кметът. По думите му нова ще бъде обявена през септември, като целта на администрацията е бъдещата фирма да разполага с много повече техника.

В момента Общината изгражда две нови площадки за едрогабаритни отпадъци, където ще има и разделно събиране на боклук, каза още Коцев. По думите му терените са в районите „Младост“ и „Одесос“. Според кмета, след като площадките заработят, ще бъде наложена забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци около контейнерите. Практиката да се оставят дивани, хладилници, печки и т.н. трябва да бъде спряна, тъй като провокира и натрупване на дребни боклуци, бе позицията на Коцев. Освен това, на местата, където са поставени контейнери не върху асфалт или твърда настилка, ще бъдат изградени малки бетонни площадки с ограждения, за да може пространството да се почиства и измива, допълни кметът, цитиран от БТА.

Той съобщи още, че тече процедура за избор на доставчик на мобилни камери, с които ще бъдат засичани хора и фирми, които изхвърлят строителни отпадъци или замърсяват около контейнерите. На първо време камерите ще бъдат 30, но ще бъдат мобилни и ще бъдат местени ежеседмично на различни точки в града.