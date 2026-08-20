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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23421225 www.24chasa.bg

Откраднаха табелата на връх Мусала

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Метеорологичната станция на връх Мусала. Снимка фейсбук

Емблематичната табела на връх Мусала е открадната, съобщиха във фейсбук групата „Планински преходи".

Тя се намираше в района на метеорологичната станция и обозначаваше височината на върха от 2925 метра.

Авторът на публикацията призовава всички, които са били в района на Мусала или разполагат с информация, да сигнализират, за да може табелата да бъде открита и върната на мястото си. 

Най-вероятно не става въпрос за вандалски акт, а кражба с цел печалба. Табелата от най-високия връх на Балканите може да бъде продадена на висока цена на колекционери. 

От НИМХ вече са поръчали изработването на нова, която да е пълно копие на старата. Отправиха апел, ако някой я забележи да сигнализира. Планувано е табелата да бъде част от музейна експозиция. 

Табелата на връх Мусала.
Табелата на връх Мусала.

Високопланинската метеорологична станция "Мусала" е първата за България и най-високо разположената за Балканския полуостров метеорологична станция – на връх Мусала, в Рила. Открита е на 2 октомври 1932 година.

Метеорологичната станция на връх Мусала. Снимка фейсбук
Табелата на връх Мусала.

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