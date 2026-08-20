Николай Димитров: Пенсионерският клуб в с. Баня е пример как модерната среда променя качеството на живот

Пенсионерският клуб в несебърското село Баня е център за социален живот и е място, където се пази жива връзката между поколенията. Хората от „златната възраст" тук имат интересна инициатива – организират си седянки от септември до май, а в дните, отредени за проявите, се играят настолни игри, навива се прежда, точно като в отминали времена, припомнят се традиции и се танцува. Извън тези занимания членовете на клуба обменят рецепти за готвене и консервиране, както и полезни съвети от градинарство. Водени от искрената си любов към фолклора, част от пенсионери посещават уроци по народни танци в ТК „Родни стъпки" - занимание, което ги обогатява, зарежда ги с позитивна енергия и им носи удовлетворение от наученото. Всички тези дейности се развиват в изцяло нова, многофункционална сграда, изградена преди година с общински средства. Нейната основна цел е да удовлетворява потребностите на местната общност от пълноценно общуване и социална интеграция на възрастните хора. В тази връзка кметът на Община Несебър Николай Димитров е категоричен, че „грижата за нашите съграждани от третата възраст е водещ приоритет в социалната ни политика. Наш дълг е да им предоставим комфортна и съвременна среда, в която да изживеят „златните" си години активно, споделено и с достойнство. Устойчивото развитие на социалните услуги и подобряването на качеството на живот във всяко едно населено място остават наш постоянен ангажимент. Община Несебър ще продължи да инвестира в съвременна инфраструктура и в подкрепа на местните общности, защото вярвам, че силно общество се гради върху уважението към опита и приемствеността между поколенията."

Възрастните хора споделят, че общуването в клуба е смислено, а условията – изключително комфортни и съвременни, осигуряващи им възможност за пълноценно общуване, като сред най-новите им придобивки са външни мебели за екстериорното пространство. Членовете на клуба изразяват и своята дълбока признателност към кмета Николай Димитров и неговото семейство за личния жест към тях – осигуряването на изцяло оборудван кухненски бокс.

Пенсионерите от Баня са изключително социални и поддържат топли приятелски връзки с клубовете в Равда, Слънчев бряг, Обзор и др. Освен това имат и обща страст към пътешествията, като редовно организират екскурзии до емблематични културно-исторически кътчета в България като Панагюрище и Копривщица, а сред вълнуващите дестинации в календара им за тази година е посещението на о. Корфу.

Важна мисия за членовете на Пенсионерския клуб в Баня е възпитанието на децата в духа на българските традиции и автентичния бит чрез съвместно отбелязване на големи празници от народния календар. Именно в тези общи мигове се ражда истинското усещане за споделеност, което учи децата на признателност към опита, уважение към паметта и родолюбие.

Всеки рожден ден и юбилей, отбелязан в клуба се превръща от лично вълнение в красив, споделен празник за цялата общност. В тези мигове възрастните хора си подаряват най-ценното – взаимно уважение, топлина и незабравими спомени. Само от началото на годината в клуба вече са отбелязани три вълнуващи лични събития – две 70-годишнини и една 80-годишнина. Празниците в приятелска среда удвояват радостта, изострят усещането за принадлежност и са доказателство за младежкия дух на хората от третата възраст.

Последователната социална политика, която изпълнява Община Несебър, създава основа за достоен, споделен и пълноценен живот на хората от третата възраст. Пенсионерският клуб в Баня и активната му дейност показват, че инвестициите в обществена инфраструктура дават реален резултат и видимо подобряват качеството на живот на местната общност.