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Асфалтират нови улици край детска градина „Болярчета" в Търново, която отваря на 1 септември

Дима Максимова

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Оформят инфраструктурата около новата детска градина на Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Започна асфалтирането на трите нови улици в кв. "Картала", които ще осигурят достъпа и паркирането до прясно построената детска градина "Болярчета". Тя отваря врати на 1 септември, напомнят от общината.

Инфраструктурата ще обслужва и целия квартален район около улиците "Димитър Буйнозов" и "Александър Бурмов". Над 100 са обществените паркоместа, които се оформят в тази част на кв. "Картала".

По новата транспортна схема край ДГ „Болярчета" е планиран и обществен транспорт.

Основната отсечка, която се прокарва северно от детската градина, е двулентова и с достатъчен габарит - на следващ етап тя ще бъде свързана директно с ул. "Беляковско шосе" през бившето сержантско училище. По този начин ще се създаде още един вход и изход към квартал "Картала".

Паралелно с това екипът на кмета Даниел Панов е проектирал втори обществен паркинг в съседство на детската градина с още 120 паркоместа, заедно с паркова зона и спортни площадки, за които се търси финансиране по Националната инвестиционна програма за общините.

Оформят инфраструктурата около новата детска градина на Велико Търново
Асфалтират улиците за новата ДГ "Болярчета" във Велико Търново
Оформят инфраструктурата около новата детска градина на Велико Търново
Асфалтират улиците за новата ДГ "Болярчета" във Велико Търново
Оформят инфраструктурата около новата детска градина на Велико Търново
Асфалтират улиците за новата ДГ "Болярчета" във Велико Търново

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