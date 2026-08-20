Асфалтират нови улици край детска градина „Болярчета" в Търново, която отваря на 1 септември

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Започна асфалтирането на трите нови улици в кв. "Картала", които ще осигурят достъпа и паркирането до прясно построената детска градина "Болярчета". Тя отваря врати на 1 септември, напомнят от общината.

Инфраструктурата ще обслужва и целия квартален район около улиците "Димитър Буйнозов" и "Александър Бурмов". Над 100 са обществените паркоместа, които се оформят в тази част на кв. "Картала".

По новата транспортна схема край ДГ „Болярчета" е планиран и обществен транспорт.

Основната отсечка, която се прокарва северно от детската градина, е двулентова и с достатъчен габарит - на следващ етап тя ще бъде свързана директно с ул. "Беляковско шосе" през бившето сержантско училище. По този начин ще се създаде още един вход и изход към квартал "Картала".

Паралелно с това екипът на кмета Даниел Панов е проектирал втори обществен паркинг в съседство на детската градина с още 120 паркоместа, заедно с паркова зона и спортни площадки, за които се търси финансиране по Националната инвестиционна програма за общините.