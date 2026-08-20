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Пуснаха под домашен арест мъжа, хванат с наркотици, докато вози 4-месечното си бебе

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Темида

В ареста мъжът е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение и наложи домашен арест на мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, в която е било и бебе на четири месеца. Определението на съда е окончателно.

Преди дни първата инстанция наложи на мъжа задържане под стража, пише БТА. 

Според апелативните съдии няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Отбелязано бе, че той има малко дете и досега не е задържан. По време на заседанието стана известно, че в ареста мъжът е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, поради което е извикан медицински екип.

 

 

 

 

 

 

 

 

Темида

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