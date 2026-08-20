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Временно променят движението в центъра на столицата заради „Гала в София 2026"

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Патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски” СНИМКА: Архив

Промени в организацията на движението в центъра на София се въвеждат заради провеждането на събитието „Гала в София 2026" пред храм-паметник „Св. Александър Невски".

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на 23, 25 и 27 август 2026 г. от 08:00 до 23:30 часа по северната и южната дъга около сградата на храм-паметника, информират от Столична Община. 

Ограничението по северната дъга ще важи в участъка от ул. „Оборище" до ул. „11-и август", а по южната дъга – от ул. „Оборище" до ул. „Шипка".

От 06:00 часа на 21 август до 24:00 часа на 25 август ще бъде забранен престоят и паркирането и на паркинг-площад „Николай Гяуров", където са обособени 30 паркоместа.

На 23, 25 и 27 август от 15:00 часа до приключването на събитието ще бъде спряно и движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите със специален режим на движение и тези, обслужващи мероприятието.

Ограничението ще важи по ул. „Оборище" – в участъка от бул. „Васил Левски" до ул. „Дунав", по ул. „11-и август" – от ул. „Московска" до ул. „Оборище", както и по ул. „15-и ноември" – от бул. „Цар Освободител" до ул. „Оборище".

Шофьорите и гражданите, които ще се придвижват в района на храм-паметник „Св. Александър Невски" в посочените дни, трябва да се съобразят с временната организация на движението и въведените ограничения.

Патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски” СНИМКА: Архив

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