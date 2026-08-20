Остават в ареста двамата, продавали лекарства със зелена рецепта

Остават в ареста бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Това реши Софийският градски съд.

Пред съда Милен и Михаил Павлови казаха, че няма да се укриват и да извършат престъпление, като поискаха да имат възможност да се грижат за семействата си.

Прокурорът по делото Димитър Франтишек поиска от съда да наложи задържане под стража за двамата обвиняеми. Според защитника на Милен и Михаил постановленията за привличане като обвиняеми са негодни заради несъответствие на описаните престъпления и доказателствата по делото. Той поиска да им бъде наложена по-лека мярка, като домашен арест.

Според съда несъответствието във връзка с обвиненията не прави негодно привличането като обвиняеми на двамата мъже. Висока е тежестта на обществената опасност заради спецификата на веществата и обвинението за държане с цел разпространение, посочиха още съдиите. Като отбелязаха, че има достатъчно данни за обосновано предположение за извършване на престъплението, за което двамата мъже са обвинени, пише БТА.