Удължиха на месец частичното бедствено положение край взривилия се склад с боеприпаси до Трявна

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С цел гарантиране на сигурността и безопасността на всички граждани след експлозията в един от складовете за боеприпаси в завод "ЕМКО" ООД край село Белица, община Трявна кметът Денчо Минев удължи обявеното частично бедствено положение на 30 дни, считано от 13 август 2026 г.

Обхватът важи за зона горски терен в радиус от 500 метра от площадката на завода, находяща се в землището на село Станчов хан.

Остава в сила въведения в изпълнение Общински план за защита при бедствия на Община Трявна.

"Въпреки овладяването на първоначалния горски пожар и предприетите незабавни превантивни мерки, наличието на невзривени остатъци в горските масиви, обработваеми земи в близост около епицентъра на взривовете, създава непосредствена и критична заплаха за живота и здравето на гражданите", написа кметът във фейсбук.

Спецификата на ситуацията налага прилагането на извънредни мерки и ресурсно мобилизиране на специализирани държавни субекти, които да извършат необходимото прочистване и обезопасяване на района.

Към момента тези действия не са приключили, което налага и удължаване на частичното бедствено положение в радиус от 500 метра горски терен, намиращ се в землището на село Станчов хан от площадката на завод "ЕМКО" ООД.

Удължаването не налага затварянето на републикански и общински пътища, се уточнява в публикацията