КЗК обвини три фирми в картел при обществена поръчка с европейско финансиране

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разследва картел при обществена поръчка с европейско финансиране. Тя обвини три фирми в координиране на офертите за изграждането на пешеходен надлез във Велико Търново. Според КЗК компаниите са използвали сходни документи, еднакви грешки и цени, както и други признаци на предварително съгласуване.

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение на три дружества заради предполагаемо манипулиране на обществена поръчка на община Велико Търново, финансирана по оперативна програма „Региони в растеж" 2014–2020 г. Процедурата е за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез.

Обвинения са предявени на „Скорпион Инвестстрой" ЕООД, „Планекс" ЕООД и „Ел Строй Инженеринг - 2015" ООД. Последните две дружества са участвали в обществената поръчка като членове на ДЗЗД „Надлез - Магистрална".

Производството е образувано след сигнал от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма.

Според КЗК в хода на проверката са установени редица обстоятелства, които сочат към координирани действия между участниците в търга. Сред тях са еднакво авторство и последна модификация на документи, идентичност в техническите предложения и дори наличие на еднакви грешки. Комисията е установила още пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав и идентични стойности при отделни елементи на ценообразуването.

Особено показателни според антимонополния орган са данните от проверката на метаданните на документите. Тя е показала, че последните промени по документите и на двамата участници са извършвани от един и същ потребител. В съчетание с останалите съвпадения в офертите КЗК приема това за доказателство за обмен на чувствителна търговска информация между участниците.

Комисията е анализирала и ценовите предложения. Установено е, че те са изключително близки както до прогнозната стойност на обществената поръчка, така и помежду си. Според анализа на КЗК „Скорпион Инвестстрой" ЕООД е подало оферта за прикритие, създаваща привидно впечатление за наличие на конкуренция. В същото време офертата на ДЗЗД „Надлез - Магистрална" е била с минимална разлика спрямо нея и максимално близка до прогнозната стойност на поръчката.

Въз основа на събраните факти и обстоятелства КЗК не е установила обективни икономически или пазарни фактори, които да могат да обяснят съвпаденията между офертите и поведението на участниците.

Манипулирането на обществени поръчки е сред тежките форми на картел, тъй като може да доведе до изкуствено повишаване на цените и до неефективно разходване на значителни публични средства. Именно затова разкриването на подобни нарушения е сред приоритетите на антимонополния орган.

Само през последната година КЗК е разследвала шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки. Те са свързани с доставки на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и с проектиране и инфраструктурно строителство.

Предявяването на твърдения за нарушение все още не означава окончателно установяване на картел. В срок от 30 дни трите дружества имат право да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от Комисията. След изтичането на този срок КЗК ще се произнесе по производството.

Ако бъде установено нарушение, Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.