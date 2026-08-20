Майка на спасено от пловдивски полицаи бебе: За мен те са ангели, трябвало е да ги срещна (Снимки)

Униформени от Шесто РУ влязоха в ролята на Спешна помощ и откараха 6-месечно момиченце с алергичен шок в болница

Много шофьори не се съобразили със звуковата и светлинна сигнализация на патрулката, за да направят път

Полицаите Галина Маринова и Радослав Христов получиха искрени благодарности от Ева Русева, майката на 6-месечно момиченце. Униформените спасиха живота на бебето, като го откараха по спешност в болница. Eва ги нарече ангели.

Малката Ирена получила алергична реакция и трябвало по най-бързия начин да получи помощ, но нямало как линейка с неонатолог да се отзове и се наложило униформени от Шесто районно да влязат в ролята на Спешна помощ.

Ситуацията се разиграла в следобедните часове на 14 август.

"Дадох на 6-месечното бебе храна, съдържаща алерген. След това го оставих при съпруга ми. Имало е и неволен удар от по-голямото ни дете, но впоследствие се оказа, че той не е имал връзка. Дъщеря ми беше нервна, но около 20 минути след захранването с алергена започна да побелява около устата", разказа за ужаса 29-годишната Ева Русева.

Майката се обадила на телефон 112, но след като станало ясно, че специалист няма да дойде, взели нещата в свои ръце. "Дадох си сметка, че и да тръгнем, може да не стигнем на време. Детето се влошавало - отпуснато, бледо, крайниците му стават студени, дишането се забавя", връща се към кошмара майката.

Излизайки на бул. "Цариградско шосе", за да чакат такси, родителите видели полицейска кола и се насочили към нея. Служителите на реда веднага ги качили и потеглили по най-бързия начин към детското спешно отделение на бул. "Васил Априлов". По думите на майката за около 5 минути били там, но полицаят Радослав Христов уточни, че много граждани не се съобразили със звуковия и светлинен сигнал и не направили път на патрулката. Полицаите Галина Маринова и Радослав Христов смятат, че преди всичко трябва да бъдем хора и да си помагаме. Снимка: Никола Михайлов

"Най-вероятно става въпрос за хранителна алергия. Все още не са готови резултатите. Досега не е проявявала признаци на алергия към млечни продукти. Второ дете ми е и подхождах доста хладнокръвно към захранването", разказа Ева Русева. Бебето ѝ се възстановило само, дишането му се нормализирало и лекарите ги изпратили на консултация.

Спасителите на малката Ирена също разказаха за случая.

"Обикаляхме с колегата по линия безопасност на движението и по бул. "Цариградско шосе" и видяхме госпожата притеснена с бебе на ръце. Беше уплашена, тичаше, помоли ни да спрем. Каза че детето ѝ е посиняло, спира да диша", обясни Галина Маринова. Полицайката сигнализирала за ситуацията, за да са наясно в Спешното какво се случва, и патрулката потеглила. "Много беше притеснена, плачеше. През цялото време повтаряше: "Моля ти се, дишай, дишай, не посинявай" и галеше детето", спомня си тя.

В понеделник, след като се поотърсила от случилото се, Ева Русева се обадила на полицаите, за да им благодари. "Искаше да ни даде подарък, но аз ѝ казах, че няма нужда. Ние си вършим работата. Първо сме хора и после служители на реда", каза Христов.