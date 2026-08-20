Майка на спасено от пловдивски полицаи бебе: За мен те са ангели, трябвало е да ги срещна (Снимки)

- Униформени от Шесто РУ влязоха в ролята на Спешна помощ и откараха 6-месечно момиченце с алергичен шок в болница
- Много шофьори не се съобразили със звуковата и светлинна сигнализация на патрулката, за да направят път
Полицаите Галина Маринова и Радослав Христов получиха искрени благодарности от Ева Русева, майката на 6-месечно момиченце. Униформените спасиха живота на бебето, като го откараха по спешност в болница. Eва ги нарече ангели.
Малката Ирена получила алергична реакция и трябвало по най-бързия начин да получи помощ, но нямало как линейка с неонатолог да се отзове и се наложило униформени от Шесто районно да влязат в ролята на Спешна помощ.
Ситуацията се разиграла в следобедните часове на 14 август.
"Дадох на 6-месечното бебе храна, съдържаща алерген. След това го оставих при съпруга ми. Имало е и неволен удар от по-голямото ни дете, но впоследствие се оказа, че той не е имал връзка. Дъщеря ми беше нервна, но около 20 минути след захранването с алергена започна да побелява около устата", разказа за ужаса 29-годишната Ева Русева.
Майката се обадила на телефон 112, но след като станало ясно, че специалист няма да дойде, взели нещата в свои ръце. "Дадох си сметка, че и да тръгнем, може да не стигнем на време. Детето се влошавало - отпуснато, бледо, крайниците му стават студени, дишането се забавя", връща се към кошмара майката.
Излизайки на бул. "Цариградско шосе", за да чакат такси, родителите видели полицейска кола и се насочили към нея. Служителите на реда веднага ги качили и потеглили по най-бързия начин към детското спешно отделение на бул. "Васил Априлов". По думите на майката за около 5 минути били там, но полицаят Радослав Христов уточни, че много граждани не се съобразили със звуковия и светлинен сигнал и не направили път на патрулката.
"Най-вероятно става въпрос за хранителна алергия. Все още не са готови резултатите. Досега не е проявявала признаци на алергия към млечни продукти. Второ дете ми е и подхождах доста хладнокръвно към захранването", разказа Ева Русева. Бебето ѝ се възстановило само, дишането му се нормализирало и лекарите ги изпратили на консултация.
Спасителите на малката Ирена също разказаха за случая.
"Обикаляхме с колегата по линия безопасност на движението и по бул. "Цариградско шосе" и видяхме госпожата притеснена с бебе на ръце. Беше уплашена, тичаше, помоли ни да спрем. Каза че детето ѝ е посиняло, спира да диша", обясни Галина Маринова. Полицайката сигнализирала за ситуацията, за да са наясно в Спешното какво се случва, и патрулката потеглила. "Много беше притеснена, плачеше. През цялото време повтаряше: "Моля ти се, дишай, дишай, не посинявай" и галеше детето", спомня си тя.
В понеделник, след като се поотърсила от случилото се, Ева Русева се обадила на полицаите, за да им благодари. "Искаше да ни даде подарък, но аз ѝ казах, че няма нужда. Ние си вършим работата. Първо сме хора и после служители на реда", каза Христов.
"За мен те са ангели. Нищо не е случайно, трябвало е да ги срещна. Винаги ще съм им благодарна", трогната е до сълзи майката, която всяка вечер мислено се връща към случая.