Два хеликоптера "Кугър" гасят пожар край Котел

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Екипажи от Военновъздушните сили с два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат за гасеното на голям горски и полски пожар, възникнал днес между селата Градец и Медвен, община Котел, област Сливен, съобщават от министерство на отбраната.

Машините са излетели малко след 16.30 ч. и се отправили към засегнатия район, където ще обливат горящите участъци с вода от въздуха.

Помощ в борбата със същия пожар оказва и модулно формирование за гасене на пожари от 13-то Бригадно командване – Сливен. На терен действат 22-ма военни с техника, под ръководството на старши лейтенант Даниел Божеков.

Участието на военнослужещите е след разрешение на началника на отбраната и постъпили искания от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" и от областния управител на област Сливен.