Хванаха жена с 48 грама фентанил в София

Жена бе заловена с 48 грама фентанил в София. На 19 август при операция на служители от Трето РУ – СДВР на бул. „Сливница" тя е задържана непосредствено преди да предаде доза наркотично вещество на друг.

При претърсване на обитаването от нея жилище са открити и иззети различни вещества, разпределени в пликчета и топчета, както и електронна везна и парична сума. Експертната справка е установила 48 грама фентанил и 9 грама метамфетамин. Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура, на задържаната е повдигнато обвинение, наложена й е мярка „Задържане под стража" за срок до 72 часа.

При друга операция днес служители на сектор „Наркотици" при СДВР са задържали 58-годишен мъж, известен на МВР за разпространение на наркотични вещества. При претърсване на жилището му в ж.к. „Зона Б-5" са открити два буркана и плик със суха тревиста маса. Според данните от експертната справка веществото е марихуана, 230 грама. Иззета е и електронна везна. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, на задържания е повдигнато обвинение, наложена му е мярка „Задържане под стража" за срок до 72 часа.