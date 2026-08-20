Матури за пропусналите редовните дата ще се проведат на 21 и 24 август

В 435 училища утре ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На тези матури се явяват зрелостниците, които не са били допуснати на миналите сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщиха от министерство на образованието.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на ДЗИ по БЕЛ. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Изпитът започва в 8:30 часа, а зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация ще се проведат следващата седмица на 24 август. Допълнителните ДЗИ по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.