Вложиха близо 2 млн. евро в нов облик на свищовския квартал "Дунав"

Успешно приключи инвестиционният проект на община Свищов за основен ремонт, паркоустройство и благоустройство на междублоковите пространства на територията в квартал „Дунав". Общата стойност на проекта е в размер на 1 982 738 евро, а финансовият ресурс е осигурен от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти.

Квартал "Дунав" е поредният жилищен комплекс, с чието облагородяване община Свищов променя градската жизнена среда и създаване на по-добри условия за живот. През последните няколко години поетапно са обновени кварталите "Младост", "Рила", "Симеон Ванков" и "Стоян Ников", посочват от кметския екип. Преди броени дни успешно приключи и мащабният проект за енергийна ефективност и обновяване на 19 многофамилни жилищни блока.

Дейностите по проект "Зеленият Дунав" бяха насочени към вътрешноквартални улици, тротоари, подходи към гаражи, парково осветление, зелени площи, спортни терени и детски площадки.

В околоблоковото пространство на квартала е положена нова тротоарна настилка, монтирани са 20 беседки и 107 пейки. Обособени са над 120 паркоместа /вкл. за инвалиди/ и две допълнителни зони за паркиране. Преасфалтирана е цялата алейна и улична мрежа в жилищния комплекс, положена е хоризонтална и вертикална маркировка, и сигнализация. Където е необходимо са реновирани стълбища и са изградени нови. Поставени са парапети и предпазни огради, както и брегоукрепителни и подпорни съоръжения.

Обновено е спортното игрище, на което е положена изкуствена трева, подменени са оградата и пейките, монтирани са нови съоръжения за футбол, и баскетбол. Изградени са три изцяло нови детски площадки и са обновени всички съществуващи с комбинирани съоръжения за игра и ударопоглъщащи настилки.

За да се запази екологичното равновесие и за безопасност, изгнилата растителност е премахната и са засадени над 100 дървета и 1765 храсти като люляк, майски сняг, птиче грозде, вейгела, хвойна. Озеленяването ще допринесе за повишаване качеството на въздуха и приятния облик на квартала.

Също така е изградена енергийно ефективна осветителна инсталация с LED осветителни тела и стоманотръбни стълбове. Обособени са 15 площадки за сметосъбиране с ажурна ограда и нови контейнери за смет.

Монтирани са 16 камери за видеонаблюдение, с които ще се следи за опазване на обществения ред.

Община Свищов призова жителите на квартала да бъдат грижовни стопани и да пазят общинското имущество, което може лесно да се разруши с безотговорно поведение, но трудно се изгражда отново.