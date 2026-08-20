Васил Терзиев отговори на вицепремиера Иво Христов

Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев в отговор на изказване на вицепремиера Иво Христов от по-рано днес. По време на среща с бургаския градоначалник Димитър Николов, Христов защити решението морският град, а не София да бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" у нас и посочи, че Бургас отдавна е доказал способността си да реализира мащабни проекти.

"В София имаме криза в управлението в последните години и съвсем логичен е изборът на Бургас", каза вицепремиерът.

Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на "Евровизия" в България заяви: „Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо".

Ето какво написа кметът на София по темата:

Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата.

Вицепремиерът Иво Христов днес обясни, че в София имало „криза в управлението".

Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея.

Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това.

Защото София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората.

Близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора.

Затова инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България.

От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство.

И само ще припомня, че след първите 100 дни на това управление по ключови за софиянци въпроси все още чакаме развитие:

– Какво се случва с детската болница?

– Кога ще има решение за Околовръстния път?

– Как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата?

– Ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт?

– Ще получим ли най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки?

Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт.

Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България.

Между другото, думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението" на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия", добре е да разберем по кой критерий е била оценявана.

Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите.

А към софиянци – не се обезкуражавайте.

Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с „Евровизия". Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града.

София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия", нито в България.