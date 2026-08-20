Васил Терзиев отговори на вицепремиера Иво Христов

Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев в отговор на изказване на вицепремиера Иво Христов от по-рано днес. По време на среща с бургаския градоначалник Димитър Николов, Христов защити решението морският град, а не София да бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" у нас и посочи, че Бургас отдавна е доказал способността си да реализира мащабни проекти.
"В София имаме криза в управлението в последните години и съвсем логичен е изборът на Бургас", каза вицепремиерът.
Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на "Евровизия" в България заяви: „Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо".
Ето какво написа кметът на София по темата:
Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата.
Вицепремиерът Иво Христов днес обясни, че в София имало „криза в управлението".
Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея.
Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това.
Защото София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората.
Близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора.
Затова инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България.
От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство.
И само ще припомня, че след първите 100 дни на това управление по ключови за софиянци въпроси все още чакаме развитие:
– Какво се случва с детската болница?
– Кога ще има решение за Околовръстния път?
– Как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата?
– Ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт?
– Ще получим ли най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки?
Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт.
Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България.
Между другото, думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението" на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия", добре е да разберем по кой критерий е била оценявана.
Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите.
А към софиянци – не се обезкуражавайте.
Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с „Евровизия". Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града.
София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия", нито в България.