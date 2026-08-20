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Над 100 защитени грабливи птици са отровени у нас през последните 10 години

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Отровените лешояди СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

Над 100 защитени грабливи птици са загинали у нас през последните 10 години от отровни примамки. Това обявиха от WWF България по повод намерените в национален парк "Централен Балкан" мъртви птици, сред които и защитен вид лешояди.

„Този пореден случай на отравяне ще има тежки последствия за популациите, защото те са малобройни", коментират от природозащитната организация.

На Балканите гнездят само 30 двойки черни лешояди, като се смята, че колонията им е в гръцката част на Източните Родопи, а у нас птиците идват само за храна, почивка и нощуване, посочиха от WWF България. И напомнят, че брадатият лешояд отдавна се смята за изчезнал вид у нас, а откритият мъртъв лешояд Боев е първият освободен у нас през май 2025 г.

Отровните примамки са сред най-сериозните заплахи за дивата природа в Европа, предупреждават природозащитниците. Те подчертават, че тровенето е второто най-често срещано престъпление срещу дивата природа в Европа, информира БТА.

От WWF призовават за по-бързо транспониране на новата европейска директива за защитата на околната среда чрез наказателно право. Уточняват, че документът изисква съществено подобряване на националната правна рамка, така че престъпленията срещу околната среда, особено срещу дивата природа, да не остават без наказание. Според организацията директивата налага изменения и в действащата нормативна уредба, включително в Наказателния кодекс (НК) относно санкциите и осигуряването на по-ефективна наказателно-правна защита срещу незаконните посегателства върху дивата фауна.

В НК все още липсва изрична уредба за една особено опасна група деяния - противозаконното поставяне на отрови, отровни вещества, смеси или други опасни субстанции в природата и на общодостъпни места, казват от WWF. 

По-рано днес Окръжната прокуратура - Пловдив съобщи, че извършва разследване за умъртвените птици от защитен вид, открити в местността "Шипченска мандра" в землището на Калофер.

Отровените лешояди СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

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