Бойко Борисов: Австрия е пратила сигнали до българските служби след заплахата от Иран

Австрийските служби са пратили сигнали до българските след информацията, че Иран е разглеждал военната база в Безмер като евентуална своя цел. Това разказа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в Русе. Разбрал го е от австрийски източници.

През Австрия рабирам, че от службите им има сигнали до българските служби. Ако има КСНС (Консултативен съвет за национална сигурност), те ще са длъжни да ни запознаят, а сега се измъкват, като казват, че са изпратили докладите в парламента, каза Борисов. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че заплаха за България няма. Последната му информация от службите от вчера сутринта.

Защо Илияна Йотова не свика КСНС, а няколко дни подред министрите им говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията? Вчера чух нещо нелепо от един министър - не мога да им запомня имената на тези министри, че има доклади на службите, изпратени до президента, премиера и председателя на Народното събрание. Но това са заместниците на Радев, изпратили са доклад до един човек. Нито една друга партия не е видяла какво пишат службите. Има ли заплаха? Ако няма, защо днес Радев говори с НАТО?, продължи Борисов.

Може и да им стигне опита накрая. Преди месеци казах неслучайно, че Йотова, която е много сериозен и опитен кандидат, не се явява от партия, а от инициативен комитет, за да консолидира периферията, отговори той дали партията му би подкрепила друг кандидат за президент. Тази сутрин пред Нова тв лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че президентската кандидатура на Андрей Гюров ще бъде обявена до дни и че е негова работа да преговаря с Борисов, ако ще иска подкрепа от ГЕРБ.

Ако е инициативен комитет в център-дясно, тогава може и да убедя ГЕРБ, че това е правилно. Непоискано добро не се прави, непоискана подкрепа не се дава. Аз имах кандидатска двойка, която щеше да победи на втори тур, но Митко Николов и визията за региона са нещо, което добре видяхте, каза още Борисов.

Бившият премиер критикува новото правителство, че "всеки ден има гафове и забравяте този от преди три дни". Даде пример с утрешната среща на министъра на туризма Илин Димитров, който във Варна събира бранша, за да обсъдят сезона. Борисов обаче обърна внимание, че летният сезон е на приключване и пита зимния ли ще обсъждат. "Сега им е хубаво да ходят във Варна с кортежите и са там всяка седмица. Нищо във Варна не е направено през последните три години. Освен че е мръсно като в София", каза още Борисов.