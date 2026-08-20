5-годишният Радослав от Първомай има нужда от помощ, не чува и все още не може да говори

На семейството са нужни около 10 000 евро годишно за рехабилитация и лечение в Германия

5-годишният Радослав Атанасов Михайлов от Първомай има нужда от помощ, за да продължи дългия си път към по-пълноценен живот. Детето е било заразено с цитомегаловирусна инфекция (CMV) още преди раждането, което е довело до сериозни проблеми със слуха и развитието му. Радослав е с двустранна глухота, има деформация на мозъка, мускулна хипотония и проблеми с координацията, както и изоставане в развитието.

Още от 4-месечна възраст семейството му води постоянна битка малкият да води нормален начин на живот. Радослав преминава през болници, рехабилитации и лечение, включително в Германия.

Към момента детето вече е претърпяло две кохлеарни операции. Освен проблемите със слуха, то има сериозни затруднения и с ежедневните си дейности. Радослав все още използва памперс, не се храни самостоятелно и има много умения, които тепърва трябва да развива.

В момента той посещава всекидневно психолог и логопед, а скоро предстои да започне и ерготерапия. Целта е с постоянна работа и рехабилитация Радослав постепенно да развива уменията си и да стане по-самостоятелен.

На семейството са нужни около 10 000 евро годишно за рехабилитация, лечение в Германия, обслужване на кохлеарните процесори и закупуване на батерии.

"Ако имате възможност и желание да помогнете на детето ни да води възможно по-пълноценен живот, може да ни помогнете", призовават родителите Цветелина и Атанас Михайлови.

Всеки, който желае да подкрепи Радослав, може да го направи чрез дарителската сметка:

Дарителска сметка в ДСК: Радослав Атанасов Михайлов,

IBAN: BG02STSA93000030675334 ;

Revolut: 0894391217