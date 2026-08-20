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Затварят за 20 дни павилиона в Слънчев бряг, където нападнаха двама данъчни

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Снимка: Pixabay

Районният съд в Несебър уважи искането на Националната агенция за приходите (НАП) и удължи срока на запечатване на търговски обект в Слънчев бряг, в който на 18 август бяха нападнати двама служители на Главна дирекция „Фискален контрол" на приходната агенция. Павилионът ще остане затворен до късния следобед на 10 септември, решиха магистратите.

До инцидента се стигнало на 18 август, когато управителят на павилиона упражнил физическа агресия спрямо фискални инспектори, извършващи проверка по сигнал. При възникналото напрежение единият служител е бил изблъскан, а работещ в обекта е взел фискалното устройство и е напуснал, съобщават от НАП. 

Полицията го задържала след подаден сигнал на телефон 112. По случая е образувано досъдебно производство.

НАП запечатала търговския обект още същия ден за срок от 48 часа. След решението на Районния съд в Несебър затварянето му е удължено с още 20 дни.

В мотивите си магистратите посочват, че целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъшните контролни действия, както и доказателствата, намиращи се в търговския обект.

Определението на Районния съд в Несебър е окончателно и не подлежи на обжалване.

Снимка: Pixabay

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