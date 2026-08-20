БАБХ откри две огнища на шарка по овцете и козите в области Хасково и Кърджали

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила две огнища на шарка по овцете и козите – в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково, и в село Миладиново, община Кърджали, област Кърджали.

В Хасковско е регистрирано вторично огнище в животновъден обект, в който се отглеждат 33 овце. Собственикът е уведомил кмета на населеното място при съмнение за заболяването, след което информацията е предадена на официален ветеринарен лекар от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, в която попадат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград и село Овчарово от община Харманли. Определена е и 20-километрова надзорна зона, съобщиха от БАБХ.

В област Кърджали е установено първично огнище в животновъден обект с 91 овце. То е открито при проверка на място, извършена в рамките на контрола в вече определена 20-километрова зона.

Защитната зона с радиус 5 километра около огнището обхваща селата Бащино, Бяла поляна, Долнище, Кокиче, Конево, Майсторово, Миладиново, Рудина, Сестринско, Страхил войвода и Татково от община Кърджали, както и селата Зимовина, Поповец и Пътниково от община Стамболово, област Хасково.

В 20-километровата надзорна зона около огнището в Кърджалийско попадат град Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Вишеград, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Звиница, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Сипей, Седловина, Скалище, Скърбино, Соколско, Сколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб от община Кърджали.

В зоната са включени и селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево, Студен кладенец и Хисар от община Крумовград; Биволяне, Гургулица, Девинци, Летовник, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Равен, Татул и Чомаково от община Момчилград; както и Бостанци, Бърза река и Минзухар от община Черноочене.

От област Хасково в 20-километровата зона попадат селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово; Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово; село Славяново от община Харманли; както и селата Войводово, Големанци, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино и Орлово от община Хасково.

Собствениците на двата животновъдни обекта оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в защитната и надзорната зона, са въведени ограничителни мерки. Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

В животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС". Предвиден е и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания при неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората. При разпространение на заболяването обаче могат да бъдат нанесени значителни икономически щети на животновъдството.