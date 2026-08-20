С байпас под вода спряха замърсяването на морето на плаж Свети Влас - изток (Обзор)

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Вдигнаха забраната за къпане

Държавата ще строи пречиствателна станция

С байпас под вода водолази спряха замърсяването на морето в района на плаж Свети Влас - изток. Ремонтът на аварирала тръба за отпадни води, част от пречиствателната станция на Елените, е извършен от екип от оторизирани дълбоководни водолази, които работиха при пълна мобилизация за възможно най-бързото обезопасяване на съоръженията.

На извънреден брифинг в четвъртък областният управител на Бургас Дико Диков и директорът на РЗИ Георги Паздеров обявиха, че забраната за къпане на ивицата се вдига, тъй като

последните две последователни замервания показали отлично качество на водата

Въпреки това занапред два пъти седмично вместо веднъж, каквато е обичайната практика, ще бъдат вземани проби от морето.

Преди седмица къпането там бе временно забранено, след като проби показаха наднормено количество ешерихия коли и ентерококи. Тогава експерти установиха, че са се компрометирали облицовките на тръби по морското дъно, част от пречиствателната станция в Елените.

"Става дума за наследен проблем, който тлее с години назад във времето. Капацитетът на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи", коментира областният управител Дико Диков. И заяви, че държавата и местната власт работят за трайно решаване на проблема с изграждане на нова пречиствателна станция в района на Свети Влас, която да има необходимия капацитет.

"Жителите на Свети Влас претърпяха сериозни щети, причинени от незаконна пречиствателна станция на Елените. Повечето разчитат основно на летния сезон за прехрана", каза пред "24 часа" кметът на селището Иван Николов. Според него проблемът с пречиствателната станция е започнал много назад във времето.

"През годините съм изпратил множество сигнали и молби до отговорните институции", коментира Иван Николов.

Пречиствателната станция на Елените, която е частна, отдавна създава проблеми с чистотата на водата. Според РИОСВ от 2012 г.

съоръжението работи над капацитета си и без разрешително за заустване

То не е собственост на ВиК, а на пловдивско дружество под контрола на бизнесмена Ветко Арабаджиев. Той наследява пречиствателната станция при приватизацията на Елените, но впоследствие го отделя в друго дружество.

Още при приватизирането на станцията Арабаджиев се задължил да поема и водите на Свети Влас. Инвестиции за увеличаване на капацитета не са правени, казват експерти.

Всяко лято служители на РИОСВ налагат глоби на станцията, като досега са натрупани над 7 млн. лв. за системни нарушения. Глобите обаче не се плащат, а казусът бе поет от прокуратурата, припомнят запознати.