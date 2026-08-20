Държавата дава на Бургас първите 20 млн. за “Евровизия” (Обзор)

Вицепремиерът Иво Христов: Градът ще се справи - развива се, а в София има управленска криза

Когато държавата обяви политическа битка на столичния кмет, сметката я плащат софиянци, отвръща Васил Терзиев

20 млн. евро отпуска на първо време държавата за организацията на “Евровизия” догодина, съобщи вицепремиерът Иво Христов на среща с кмета Димитър Николов в Бургас. 15 млн. от тях са за гаранцията, която се внася преди старта на самата организация.

В бюджета за 2027 г. ще бъдат заложени още средства, обясни Христов, който оглави междуведомствения комитет по организацията на домакинството. “Бургас ще се справи”, бяха първите му думи на излизане от срещата с Николов.

“Кметът решава къде са нуждите на града, БНТ също решава от какво има нужда. Парите осигуряват всичко - от инфраструктура през транспорт, настаняване до

брандиране на страната като туристическа дестинация”,

обясни Христов. Разказа, че в правителството възприемат домакинството на “Евровизия” като възможност да бъде брандирана България. “Предлагаме вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм. Но все още не сме толкова разпознаваеми, колкото Италия и Турция на международния пазар”, посочи той.

“Бургас победи с концепция, мотивация и изпреварващи действия. В това се убедих и по време на разговора с г-н Николов. Благодарение на оперативната работа на екипа му имаме шанс да се вместим в сроковете”, обяви още Христов.

В началото на 2027 г. ще се проведе

тестов концерт в “Арена Бургас”,

за да се провери готовността на залата.

Вицепремиерът не приема критиките за избора на домакин. “В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, където са хората. А Бургас в момента е едно от най-динамичните места в страната. Така че през май догодина тук, а и навсякъде другаде със съпътстващата програма ни очаква вълнуващо време”, обясни той.

Градът отдавна показал, че има работещ икономически модел и промените са видими. “В София имаме криза в управлението. Достатъчно е човек да се разходи в София и Бургас, за да открие разликите и да види защо спечели”, отсече вицепремиерът.

Това провокира реакция от столичния кмет.

“Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това правителство получи доверие с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори познатия модел - политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това. Защото София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората. Близо 2 млн. души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев.

То е отношение към всички тези хора”,

написа във фейсбук Терзиев.

“Инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България”, допълва той.

Терзиев напомня на Иво Христов, че софиянци още чакат развитие по ключови за тях въпроси - какво се случва с детската болница, кога ще има решение за околовръстния път и как ще се финансират големите инфраструктурни проекти на столицата, ще получи ли съдействие за Витоша.

Не чакал от правителството добра оценка за работата си, а партньорство. “Защото, когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България”, обръща се той към управляващите.

Терзиев отново призова БНТ да огласи критериите, по които са оценени София и Бургас.

А колегата му Димитър Николов пак апелира за национално обединение и всички да си подадат ръка за организацията на домакинството - така, както градовете от региона и различните политически сили в Бургас вече са го направили.

Бургас има нашата подкрепа, увери иначе Терзиев.