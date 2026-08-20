След чувалите с пари от лот 5 на “Хемус” прокуратурата разследва и незаконно строителство на лот 4 (Обзор)

Търсят виновни длъжностни лица от АПИ и МРРБ, приели Северната скоростна тангента, въпреки че 30% от платения асфалт там липсва

Софийската градска прокуратура започва две нови разследвания, свързани с пътното строителство на лот 4 на автомагистрала “Хемус” и за Северната скоростна тангента. Обвиняеми още няма, но става дума за длъжностни престъпления на висши чиновници от МРРБ, АПИ и държавната фирма “Автомагистрали”, която стана известна през 2021 г. с договорите по инхаус процедури за над 1 млрд. лв. За изграждането на “Хемус” има няколко досъдебни производства (виж по-долу).

Още през 2023 г. от МРРБ заявиха, че на лот 4 се строи незаконно. Проверката на прокуратурата е показала, че длъжностни лица не са положили достатъчно грижи за възложената работа, от което са последвали значителни вреди за държавната “Автомагистрали”. Официално дружеството се води строител на всички лотове на “Хемус”, но заради липса на капацитет сключва договори за наем на работници и техника с частни фирми без търг, на които парите се превеждат авансово. Фактически строител на 26-те километра на лот 4 от Летница до Плевен е “Автомагистрали Хемус” АД. Договорът с тях е от юли 2020 г. и по него са им преведени 73 млн. лв. Тогава краен мажоритарен собственик на тази фирма е Ангелин Павлов. След разкритията за незаконно строителство в края на 2021 г. дружеството сменя името си на “Витез Проспект”, а от ноември 2025 г. се казва “Славлен”, а Павлов продава дяловете на съдружничката си Димитринка Грозданова, показа проверка на “24 часа”. Разследването на прокуратурата обаче не е към частната компания с парите по инхаус процедурата, а към висшите чиновници, които са позволили това. Иван Шишков СНИМКА: Пресцентър на МРРБ

Строителството беше спряно след 2021 г. заради липса на разрешение и одобрени проекти. Тогава фирмите декларираха, че не са правили нищо от дейностите, които бяха установени по трасето. През февруари 2025 г. регионалният министър Иван Иванов от кабинета “Желязков” подписа и същите дружества отново започнаха работа, но вече под друго име.

“Ще бъдат проверени действията и бездействията на длъжностни лица от “Автомагистрали” ЕАД, МРРБ и АПИ, които имат отношение към изготвянето на документацията, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването”, съобщават от прокуратурата.

Второто ново разследване е за строителството на Северната скоростна тангента в София. То е за приемането на обекта от строителя въпреки несъответствието между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

Този случай също стана известен през 2023 г., когато Шишков като служебен министър направи проверка на тангентата. Бяха взети т.нар. ядки от асфалта. Те се оказаха 18 см вместо заложените по документи и платени 28 см. Въпреки това обектът е приет от АПИ - структурата на МРРБ, която отговаря за пътното строителство и организира търговете. Строежът на Северната скоростна тангента започна през 2011 г. и приключи през 2013-а, но разрешението за ползване беше подписано чак през 2016-а.

Освен за лот 4 разследване в прокуратурата има и за лот 5, което стана известно през 2021 г. с чувалите, в които са пренасяни парите от авансите, след като са теглени кеш от банка. Първият арестуван и обвинен беше футболният съдия Борислав Колев, а след това към наказателна отговорност бяха привлечени шефовете на фирмите с договори по инхаус процедура, както и подставени лица, които са теглили парите. Това разследване е за пране на пари и длъжностни престъпления.

Според прокуратурата то е в Софийския градски съд за произнасяне по молби на заинтересовани лица. Това дело започна по неотложност в МВР при първия служебен кабинет след протестите през 2020 г. Освен това прокуратурата образува друго - за безстопанственост по повод работата на държавната "Автомагистрали". То също не е приключило с обвинителен акт, но са разпитани много свидетели и са приложени огромен обем от документи, включително договори на "Автомагистрали" ЕАД с частни фирми. Изготвени са и много експертизи, включително за плащания за озеленяване на все още несъществуващата към 2020 г. магистрала.

Очаква се произнасяне на прокуратурата и по още две преписки, които са постъпили при тях за мащабни злоупотреби при строителството на пътища. Едната е за договорите за поддържане и ремонти на републиканските пътища, а другата е за скандалната обществена поръчка за мантинелите по пътищата, стопанисвани от АПИ.