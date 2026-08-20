Издигат Андрей Гюров във вторник май, оставят го сам да преговаря с ГЕРБ (Обзор)

Задвижен е инициативният комитет

Точно 2 месеца преди президентските избори - на 25 август, бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за държавен глава, твърдят запознати. А анонс даде доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов.

Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви той пред Нова тв. И на фона на слуховете, че от “Продължаваме промяната” и “Демократична България” не са единни по името на кандидата, увери, че очакването на общността е да е именно Гюров. Това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура, вярва Атанасов.

Зам.-председателят на Народното събрание смята, че бившият премиер е единственият вариант да се противостои на “концентрацията на червена власт в България”, след като Румен Радев вече заяви подкрепа за Илияна Йотова, която довършва президентския му мандат.

Именно Атанасов първи обяви още на 20 юни, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. “Продължаваме промяната” продължават да отбягват коментарите за бившия си съпартиец и председател на парламентарната им група. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев и колегите му от “Да, България” вече няколко пъти се опитаха да подтикнат Гюров да обяви намеренията си, но не го номинираха публично. Лидерът на ПП Асен Василев пък често акцентира, че процедурата трябва да се задвижи от Форума за демократично действие.

ПП и ДБ бяха постигнали споразумение за общ кандидат, което трябваше да се финализира от неправителствената формация.

Тези, които нямат реален шанс за победа, да поставят общия интерес над личната или партийна кандидатура и да подкрепят кандидата с най-голям резултат. Само така може да се избегне разпиляването на гласове, обяви форумът преди ден. Неназованото име явно е на Иван Христанов, който поиска подкрепа от демократичната общност. За Гюров публично досега от форума така и не се прознесоха.

Още не е ясно и възможни ли са разговори с ГЕРБ, след като досега бе отклоняван на няколко пъти призивът на Бойко Борисов за единна дясна кандидатура. Последно лидерът на ГЕРБ заяви, че изборът на Бургас за домакин на “Евровизия” целял да отстрани фаворита им за президент - кмета Димитър Николов.

Попитан дали трябва да се преговаря с ГЕРБ за подкрепа, ген. Атанасов заяви: Това е работа на кандидата за президент, който ще се кандидатира с инициативен комитет като независим. Ние, политическите партии, сме му дали много отдавна нашата подкрепа и можем да помагаме, но от втора линия.

Атанасов твърди, че вече е завдижен инициативният комитет. Хората зад Гюров щели да решат как да обединят демократичната общност.

