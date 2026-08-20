3 месеца условно за притежание на 6 дози фентанил

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Три месеца условно с 3-годишен изпитателен срок получи мъж от Кюстендил за притежание на фентанил.

Обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил за държане на фентанил. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия.

В. А., на 47 г., неосъждан, се признава за виновен в това, че в гр. Кюстендил, на ул. „Бузлуджа" е държал в себе си шест дози фентанил, с общо нето тегло 0,39 грама, на стойност 49,45 евро. Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Обвиняемият ще заплати и разноските по делото за изготвяне на експертиза, в размер на 361,88 евро.