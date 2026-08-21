Купили сме антидрон системи само за полицейска охрана на обекти, тепърва ще се търсят 10 такива за отбрана

Сделката е за 405 хил. евро, минала е през българския търговец "Контракс"

Двете антидрон системи, с които се похвали военното министерство в началото на седмицата, всъщност са за охрана само на обекти. А тепърва МО ще търси да закупи нужните му 10 системи за отбраната на страната.

Това става ясно от отговори от МО на въпроси на “24 часа”.

Двете системи бяха доставени седмица след като край газовата станция до Кардам се разби дрон. В следващите дни множество дронове бяха изхвърлени и по българските черноморски плажове. А в последния месец съседна Румъния докладва за над 100 опита на дронове да навлязат на нейна територия.

Двете системи, произведени от американската фирма AXON, са закупени за служба “Военна полиция” за охрана на обекти и военна техника, обясниха от МО. Те са стационарни, тоест развръщат се за охрана на отделен обект. Съгласно Закона за отбраната служба “Военна полиция” охранява само стратегически военни обекти, но не и гражданска инфраструктура.

Закупени са за над 405 хил. евро с ДДС, като

в цената влиза и обучението

на български оператори.

Седмици преди да бъдат доставени двете антидрон системи, представители на AXON имаха среща с премиера Румен Радев. Според съобщението от правителствената пресслужба той е обсъдил с вицепрезидента на компанията Нейтън Сотуел възможности американците да инвестират у нас. В договора за покупката на двете антидрон системи за “Военна полиция” обаче няма клаузи за научно-техническо сътрудничество с български военни заводи, уточниха от МО пред “24 часа”.

Самият договор е сключен още през декември 2025 г., като реално той е между министерството и българския търговец “Контракс”, който дистрибутира продукти на AXON. Сключен е с директно възлагане, не е имало търг за обществена поръчка. Преди това обаче е било направено предварително проучване на възможните доставчици на антидрон системи за военните полицаи.

“Контракс” влиза в България още в началото на 90-те години като доставчик на офис оборудване, но впоследствие е изкупена от българина Йордан Йорданов. Той разширява бизнеса, като в момента “Контракс” работи главно като компания за специфични IT решения, включително и в сферите на отбраната и сигурността. Тази година срещу фирмата започна проверка на КЗК за участие в картел. “Контракс” участва и в разработката на българските дронове “Терес-2”, които в момента се тестват от Сухопътни войски, с доставка на компоненти като камери и радари.

“Системата, предложена от фирма “Контракс” АД, отговаря на техническата спецификация на служба “Военна полиция” и предлага функционалности, осигуряващи висока степен на защита и сигурност спрямо аналогични системи, предлагани на пазара. Също така производителят е предложил кратки срокове за доставка, което е било важно условие”, мотивираха от МО защо е бил избран този доставчик.

Тепърва ще се търси доставчик на още 10 антидрон системи, които трябва да изградят

системата за отбрана срещу безпилотни летателни апарати,

обясниха от министерството пред “24 часа”. Този проект ще се финансира по заема SAFE. По него България получи 3,27 млрд. евро, с които да финансира 9 големи проекта за модернизация на армията. Това означава, че 10-те системи трябва да са европейско производство.

Пак по заема SAFE България ще купи и трикоординатни радари и ракети IRIS-T, с които да модернизира противовъздушната си отбрана. В момента българската ПВО разчита на остарели радари и комплекси от съветската епоха.

Гърция може да развърне отново своя система “Пейтриът”,

за да охранява България срещу евентуална атака с ракети от страна на Иран, ако София поиска, обяви в четвъртък министерството на отбраната в Атина. Ден по-рано “Файненшъл Таймс” разкри, че авиобаза “Безмер” е сред възможните цели, набелязани от Техеран във войната им със САЩ. Гръцки ракети охраняваха България и при началото на войната в Близкия Изток през февруари и март.

Отбранителните сили на НАТО в региона също ще реагират при атака срещу България, обещал генералният секретар на алианса Марк Рюте в телефонен разговор с премиера Радев, съобщиха от МС.