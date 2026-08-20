Асфалтът се пропука и наводни квартал във Варна (Снимки)

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Вода започна да извира изпод улиците във варненския квартал „Бриз". Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват цели реки, стичащи се по пътното платно. Снимка: Фейсбук/Gery Geneva

На места асфалтът се е пропукал и повдигнал, а водата излиза изпод него и наводнява улиците. Снимка: Фейсбук/Gery Geneva

Ситуацията напомня за сериозна ВиК авария в същия квартал през януари, когато при повреда на магистрален водопровод също се образува огромен гейзер и улиците бяха наводнени. Снимка: Фейсбук/Gery Geneva

Към момента няма официална информация каква е причината за новия пробив и какъв е мащабът на аварията.