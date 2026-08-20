Асфалтът се пропука и наводни квартал във Варна (Снимки)

Вода започна да извира изпод улиците във варненския квартал „Бриз". Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват цели реки, стичащи се по пътното платно.
На места асфалтът се е пропукал и повдигнал, а водата излиза изпод него и наводнява улиците.
Ситуацията напомня за сериозна ВиК авария в същия квартал през януари, когато при повреда на магистрален водопровод също се образува огромен гейзер и улиците бяха наводнени.
Към момента няма официална информация каква е причината за новия пробив и какъв е мащабът на аварията.