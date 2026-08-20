3-ти неуспешен опит да оставят в ареста 18-годишния Теодор, бил непалци в Пловдив (Обзор)

Баща му Ивелин е винаги до него - два пъти за подкрепа и веднъж като съучастник

Прокуратурата има още една възможност да протестира и да опита да убеди съда да го задържи

Трети път за 8 дни съдии отказват да пратят в ареста 18-годишния Теодор Велев от Пловдив, обвинен в побой над двама непалски граждани на голямо кръстовище в центъра на града. Въпреки доводите на прокуратурата и "частичното признание", което младежът е направил, след като Районният съд го пусна под гаранция от 700 евро, окръжните магистрати отхвърлиха протеста на прокуратурата и бяха категорични, че няма достатъчно доказателства, които да сочат необходимост тийнейджърът да стои зад решетките.

Обвинението на Теодор е за причиняване на леки телесни повреди на двамата непалци. Заедно с него е привлечено и 17-годишно момче. Вечерта на 24 срещу 25 юли те засекли чужденците на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември" и им се нахвърлили. Прокурор Димитър Пехливанов обясни, че побоят се пренесъл и на пътното платно, а случайни минувачи успели да спрат младежите, докато викали "Ще ги убием".

Момчетата бяха арестувани чак на 10 август, а до самоличността им се стигна в хода на разследването за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Много бързо след като съдът ги пусна - Теодор под гаранция, а непълнолетния под надзор от инспектор в Детска педагогическа стая, Велев отново се сблъска с полицията.

Делото пред Районния съд се гледа в сряда, на 12 август. В събота вечер, на 15-и, ДАНС разби частен неонацистки клуб, използван като щабквартира от пловдивското подразделение на международната организация "Кръв и чест". В ареста през нощта се озоваха 18 души, а на следващия ден директорът на полицията в града ст. комисар Васил Костадинов разкри, че трима от тях са Теодор Велев, баща му Ивелин и по-големия му брат.

След мащабната операция прокуратурата повдигна обвинение на 42-годишният наемател на помещението Ивайло Колев в проповядване на омраза. От останалите само двама бяха привлечени към наказателна отговорност като негови помагачи - Ивелин и Теодор. В съда отново беше внесено искане за "задържане под стража" спрямо тримата, но съдия Спасимир Здравчев прецени, че най-тежката мярка е адекватна само спрямо Колев. Велев-старши получи гаранция от 1000 евро, а младши излезе от съдебната зала без каквато и да е мярка за неотклонение по това досъдебно производство. Решението обаче не е окончателно, а подлежи на обжалване и протест. Затова е напълно възможно Теодор да се озове за четвърти път пред съда в рамките на 2 седмици.

Пред втората инстанция за нападението над непалците прокурор Пехливанов опита да изтъкне другите задържания на младежа и висящото досъдебно производство за помагачество в нацисткия клуб, но адвокат Стоян Мемцов изтъкна презумпцията за невиновност. Защитникът на Велев и по двете производства беше категоричен, че не може последвало задържане без присъда да има каквото и да е отношение по мярката за неотклонение на един обвиняем, понеже това би довело до "произволни действия" на полицията и прокуратурата.

Съдебният състав се съгласи и потвърди окончателно гаранцията на 18-годишния Теодор Велев. Той излезе мълчаливо от залата с баща си, който е до него и на трите заседания - два пъти за морална подкрепа и веднъж с обвинение в съучастие.