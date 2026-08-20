Локализираха пожара между Градец и Медвен, цяла нощ ще го гасят

Пожарът в гористата местност между котленските села Градец и Медвен е локализиран, но гасенето ще продължи през цялата нощ и утре. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Сигналът за пожара е получен в 13:30 часа, като по първоначални данни той е възникнал от двете страни на път II-48. Задействана бе системата BG-ALERT. В гасенето му се включиха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.

„Гасенето ще продължи и цяла вечер с наличния състав, който е на терен. За утре отново двата хеликоптера „Кугър“ ще бъдат на разположение“, каза Кашеров пред БТА. Предстои да бъде осигурена тежка верижна техника от „Мини Марица-изток“. „Надяваме се, че утре тежък верижен трактор ще бъде на място, за да могат да бъдат направени просеки в гористата местност и да бъде ограничено развитието на пожара“, заяви Кашеров.

През нощта ще останат дежурни екипи. „Военните и пожарната също ще бъдат на терен и при възникване на по-тежка ситуация, която се надявам да не се случи, ще бъде активирана системата BG-ALERT“, каза той.

По-рано днес Михаил Кашеров съобщи, че пожарът е тръгнал от три места. Той не изключи нито човешка небрежност, нито умишлено запалване като причина за пожара. По думите му това ще бъде изяснено в рамките на разследването.

По първоначални данни огънят е обхванал площ от около 2000 декара.