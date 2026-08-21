154 пожара са гасени у нас за денонощие

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Общо 154 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали или пострадали хора, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарните екипи са реагирали на общо 190 сигнала за произшествия.

При 34 от пожарите са нанесени преки материални щети, като в девет случая са засегнати жилищни сгради. Останалите инциденти са били без материални щети.

През денонощието пожарникарите са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.