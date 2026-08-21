Първан Симеонов: Нова партийна система в България, прилича на 90-те години на миналия век

В България ще се появи нова партийна система, смята Първан Симеонов от "Мяра" по Нова телевизия. Появява се нов разлом - източно влияние на "Прогресивна България" и градски - в лицето на ПП/ДБ. Така можем да се върнем в 90-те години на миналия век. И е любопитно какво ще прави ГЕРБ, допълни той.

"За ГЕРБ идват още по-трудни дни. ПБ и ПП/ДБ сражавайки се помежду си, се усилват", допълни Симеонов.

Най-важното събитие за последните 100 дни, допълва Димитър Ганев от "Тренд". "Те започнаха като съюзници през ноември - декември. Срещу общия враг Борисов и Пеевски. Но се издълба ров между тях, който е огромен. И той носи дивидиденти", допълва той.

"Разликата е във външната политика. Гради се образ, че ПБ е лоялен партньор на Брюксел и Вашингтон. Това е удобно за ПБ", допълва Ганев.