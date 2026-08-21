Сметната палата: Дружеството „Ученически отдих и спорт“ с близо 19 млн. лева загуби

Само 26 от общо 134 почивни бази, стопанисвани от държавното дружество „Ученически отдих и спорт", функционират. Останалите 108, или над 80% от всички обекти, са затворени заради лоши битови условия или липса на интерес. Това показва одит на Сметната палата за дейността на дружеството през 2023 и 2024 г.

От неработещите бази 22 се намират по Черноморието, а останалите 86 са разположени във вътрешността на страната и в планински райони в 21 области. Част от тях са били в лошо състояние още когато са прехвърлени към дружеството през 2004 г.Вместо да носят приходи, затворените имоти продължават да генерират разходи за охрана, местни данъци и такси, амортизации и аварийни ремонти. Според одиторите за възстановяването им са необходими значителни инвестиции, с каквито дружеството не разполага. Затова средствата за спешни ремонти се насочват основно към базите, които все още работят.

Сметната палата отчита и сериозни финансови проблеми. Последната година, в която „Ученически отдих и спорт" е приключило на печалба, е 2018 г. Към края на 2024 г. натрупаните загуби заедно с отрицателния резултат за самата година достигат 18,7 млн. лева.

Само през 2024 г. загубата е 640 хил. лева. За 2023 г. дружеството е реализирало приходи от 4,6 млн. лева, а година по-късно - 4,9 млн. лева, но и през двете години разходите са били по-високи.

Към финансовите проблеми се добавя и задължение от 6,9 млн. лева към Министерството на образованието и науката. То представлява над 92% от всички задължения на дружеството и не е погасявано от възникването му. Според Сметната палата при сегашното финансово състояние дългът не може да бъде изплатен с приходи от основната дейност и ще е необходим допълнителен ресурс.Проверката установява още, че дружеството не успява да изпълни заложения минимален капацитет за детски и ученически почивки. По договора с МОН целта е била по 60 000 настанявания годишно. За тригодишния период са реализирани общо 138 746 настанявания при планирани 180 000. През одитирания период ученически отдих по договора с министерството е организиран в 20 бази.

Одиторите откриват и сериозна разлика в цените. Най-високата цена за храноден на свободно почиващ е била 50 лева с ДДС, докато общата стойност за дете или ученик, включително сумата, поемана от МОН, е над 90 лева.

Допълнителна пречка пред управлението на имотите са проблемите със собствеността. За девет обекта се водят съдебни спорове, а при 125 имота не са предприети действия за отписването им от актовите книги на областните управители. Така те едновременно фигурират като собственост на дружеството и като частна държавна собственост.

Сметната палата е установила и редица пропуски при търгове, договори за наем и обществени поръчки. Сред тях са забавени плащания, неначислени неустойки, недостатъчен контрол върху договори, липса на публичност при част от процедурите и непубликувана задължителна информация.