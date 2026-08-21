Пожарът в Сливенско изпепели около 2000 декара, огънят вече е овладян

Осигурен е и булдозер от „Марица-изток". В гасенето ще се включи и хеликоптер

Около 2000 декара са изпепелени от пожар в Сливенско. Огънят е засегнал гори, пасища, ливади, поляни и лесонепригодни площи.

Сигналът за пожара е получен вчера в 13,31 часа в оперативния център на пожарната. На място са изпратени два екипа от Котел и три от Районната служба в Сливен. Впоследствие бяха пренасочени още два пожарни автомобила от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас, съобщава бТВ.

В момента ситуацията е значително по-спокойна в сравнение с вчера. Усилията на пожарникарите обаче ще продължат до пълното му овладяване, което се очаква да стане в рамките на днешния ден. Няма опасност за населените места, както и няма изгорели постройки. Вчера заради пожара беше изпратено и предупреждение чрез системата BG-ALERT.

Днес на място ще работят седем екипа, като ще има и помощ от около 20 военнослужещи. Осигурен е и булдозер от „Марица-изток". В гасенето ще се включи и хеликоптер.

Военнослужещите от 13-а бригада също ще продължат работа на терен. Съвместните действия с пожарната и горските служители ще продължат до пълното отстраняване на последствията от пожара.

В момента основните усилия са насочени към засегнатата горска част. По информация на военнослужещите са предвидени необходимите сили и ще се действа според развитието на ситуацията.

За село Медвен остава в сила частичното бедствено положение.