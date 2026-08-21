Омбудсманът и правосъдният министър започват работа по нов закон за детското правосъдие

Реформа, която да осигури реално, а не формално междуинституционално взаимодействие

Министърът на правосъдието Николай Найденов и Омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие.

Целта е цялостна реформа в Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена докрай. Това съобщиха от министерството на правосъдието.

Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции, в която проблематиката да бъде разгледана в нейната цялост - от ранното установяване на децата в риск до подходящата реакция спрямо децата в конфликт със закона. Работната група ще включва експерти от МП, МВР, всички ангажирани министерства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството.

Необходим е комплексен подход към детското правосъдие – реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт със закона: от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция.

С приоритетно значение за министерството ще бъде въпросът по какъв начин да се въздейства занапред, така че установените дефицити да бъдат преодолени в дълбочина и системата да гарантира индивидуална оценка на потребностите на детето и индивидуален подход към всяко дете чрез своевременна психологическа и социално-емоционална подкрепа, мултидисциплинарен подход и ефективно взаимодействие между институциите.

Бъдещата уредба следва да осигури ясна и съвременна нормативна рамка, която да отчита различното правно положение на малолетните и непълнолетните и да разграничава необходимостта от закрила и подкрепа на детето от държавната реакция при извършено противоправно деяние, без между отделните системи да се създават празноти или прекъсване на институционалната работа по конкретния случай.

Акцентът ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция.

Интензитетът на всяка предприемана мярка следва да отчита възрастта и степента на зрелост на детето, характера и тежестта на проявата, риска от повторно противоправно поведение, семейната и социалната среда и необходимостта от психологическа, социална, образователна или друга специализирана подкрепа.

Търси се реална възможност за преодоляване на причините за противоправното поведение и за реинтеграция, както и гарантирани ясни процесуални правила и ефективен съдебен контрол, особено когато прилаганите мерки водят до съществено ограничаване на права или до отделяне на детето от неговата обичайна среда.

Реформата следва да осигури реално, а не формално междуинституционално взаимодействие. Ключов елемент на бъдещия модел е специализацията и повишаването на професионалния капацитет на всички лица, които работят с деца в конфликт със закона - полицейски и разследващи органи, магистрати, адвокати, социални работници, психолози, педагогически специалисти и други професионалисти.