15 кг марихуана в два сака намериха край столичен мол

При специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици в София, са задържани два сака с 15 кг марихуана. Наркотикът бил в багажника на кола.

827 досъдебни производства, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, са образувани в периода 1-31 юли 2026 г. Това показва ежемесечният анализ на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция.

Задържани са 874 лица, разкрити са 37 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества и са иззети над 15 различни по вид наркотици и прекурсори, сред тях над 586 кг канабис, близо 41 кг марихуана, 1,3 кг кокаин, 1038 таблетки екстази и др.

Проведените специализирани полицейски операции за противодействие на престъпления, свързани с наркотици, са 568, за противодействие на незаконната миграция - 393, а за трафик на хора - 97, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Сред по-характерните случаи, свързани с противодействието на нелегалната миграция, е задържането на група от 28 лица без документи, открити 02.07.2026 г. в товарен автомобил с английски регистрационни табели, спрян за проверка на републикански път I-9. Шофьорът е бил български гражданин, а чуждите граждани по техни данни - от Афганистан и Пакистан.

Данните на специализираното междуведомствено звено показват, че в периода от 1 до 31 юли 2026 г. са влезли в сила 406 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 108 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.