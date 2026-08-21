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Мъж заплаши с бомба Административния съд във Велико Търново, представил се като Путин

Дима Максимова

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Телефонен терорист, представил се за Путин, заплаши с бомба Административния съд в деня на делото за кмета на Горна Оряховица Снимка: Дима Максимова

Мъж, който се представил като Путин, е заплашил с бомба по телефона в четвъртък Административния съд във Велико Търново, съобщи полицията. 

На 20 август в 11:05ч. на тел. 112 в оперативната дежурна част на ОДМВР Велико Търново е получен сигнал от лице, представящо се като "Путин", което заявява, че е поставилo бомба в сградата на Административния съд в областния град.

Задействана е процедура за реагиране при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора. Взривни материали не са открити, посочват от полицията. Преписката е докладвана на районната прокуратура в града.

Бомбената заплаха едва не спря делото за това, да остане ли на поста си кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, уличен в конфликт на интереси. Заради ситуацията достъпът до сградата бе ограничен, а в района имаше засилено полицейско присъствие.  Поддръжниците на Рашков, събрани пред съда, не бяха допуснати в съдебната зала и останаха да скандират "Искаме си кмета!" под прозорците.

Телефонен терорист, представил се за Путин, заплаши с бомба Административния съд в деня на делото за кмета на Горна Оряховица

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