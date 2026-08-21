Пожар в сухи треви и храсти край Чучулигово беше потушен

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Пожар в сухи треви и храсти е избухнал тази сутрин край петричкото село Чучулигово. Сигналът е подаден около 8:00 часа, съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

Огънят е обхванал около 400 кв. метра суха растителност в близост до пътя. Пламъците не са създали сериозни затруднения за движението.

На място е изпратен един противопожарен екип, който бързо е потушил пожара. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

От пожарната призовават за повишено внимание заради високите температури и увеличения риск от възникване и бързо разпространение на пожари. Гражданите не трябва да палят отпадъци, сухи треви и стърнища, както и да изхвърлят незагасени цигари в суха растителност.

Особено опасни са часовете с най-високи температури, когато дори малък източник на огън може бързо да предизвика пожар.