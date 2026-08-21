Обстановката след големия пожар край сливенското село Медвен вече е спокойна

Пожарът, който гори от вчера в района на селата Медвен и Градец е локализиран тази нощ, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. Към момента обстановката е спокойна. Извършват се обходи в района от пожарникари, горски служители и военни за наблюдение и контрол. Няма пострадали сгради, няма опасност за населението и движението в участъка.

Екипите остават на място до пълното отстраняване на последствията от пожара. В процес са действия по установяване на причините за произшествието и нанесените щети.

Пожърът изпепели около 2000 декара в района, като огънят засегна гори, пасища, ливади, поляни и лесонепригодни площи.

Сигналът за бедствието бе на 20 август в 13,31 часа в оперативния център на пожарната. Първаначално намясто бяха изпратени два противопожарни екипа от Котел и три от Районната служба в Сливен. Впоследствие бяха пренасочени още два пожарни автомобила от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас. Н гасесетего се включиха още военни и хеликоптери.