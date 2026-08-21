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Ето го бившия полицай, обвинен за разчленения труп...

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Искат постоянен арест за 26-годишен автокрадец, задигнал кола в Търново и я зарязал потрошена

Дима Максимова

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Млад търновец с криминални прояви и няколко присъди задигна кола, заряза я потрошена и си тръгна със 155 евро и цигари от купето.  На 18 август в 3:52ч.посред нощ на тел.112 е получено съобщение за отнет "Фолксваген Пасат" от гр. Велико Търново. Започнало издирване и не след дълго полицаите изяснили кой е  извършителя – криминално проявен и неколкократно осъждан 26-годишен мъж от Велико Търново. Лекият автомобил е намерен оставен с причинени значителни материални щети, а от купето липсват две кутии цигари и 155 евро, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на Районната прокуратура е задържан за срок до 72 часа, внесено е искане за налагане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".

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