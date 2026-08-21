Затворник се сдоби с нови обвинения за нападение с нож и държане на дрога

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминално проявен мъж е привлечен към наказателна отговорност за извършена телесна повреда по хулигански подбуди. В момента той изтърпява ефективна присъда в затвора в Ловеч, уточняват от полицията.

В Районното управление в Свищов срещу него се води досъдебно производство за хулиганство. На 20 август му е предявено постановление за привличане на обвиняем. На 31 декември 2025г. в с. Хаджидимитрово нанесъл удари с нож на друг мъж и му причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди. На същата дата в Свищов държал метамфетамин, като случая е маловажен, според разследващите.

Обвиняемият е признал вината си, очаква го нова присъда.