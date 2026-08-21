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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23424713 www.24chasa.bg

Военни се борят с пожара край село Медвен

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Продължава участието на военни и техника от Българската армия в борбата с големия пожар, пламнал на 20 август между селата Градец и Медвен в община Котел, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната, 

21 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от Сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 07.00 ч. тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев.

В 7.50 ч. днес от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха.

Вчера участието на летателна техника от състава на Военновъздушните сили продължи до 21.00 ч., като с два хеликоптера Cougar бяха извършени общо 28 водохвърляния над засегнатите от пламъци участъци.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

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