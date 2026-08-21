Ограничиха движението по пътя Абланица - Българене заради изгоряло ремарке

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по път I-4 в участъка Абланица - Българене в Ловешко заради репатриране на изгоряло ремарке, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Ремаркето е с румънска регистрация и е изгоряло заради техническа неизправност, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Няма данни за пострадали при инцидента.

За автомобилите е въведен обходен маршрут: от пътен възел „Дъбрава" по път III-3505 през Казачево, след това по път II-35 до пътен възел „Абланица" и обратно към път I-4.

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция". Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.