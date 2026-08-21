ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето го бившия полицай, обвинен за разчленения труп...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23424767 www.24chasa.bg

Ограничиха движението по пътя Абланица - Българене заради изгоряло ремарке

2448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пътят София-Варна, в района на пътния възел "Абланица" Снимка: Google street view

Временно е ограничено движението по път I-4 в участъка Абланица - Българене в Ловешко заради репатриране на изгоряло ремарке, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Ремаркето е с румънска регистрация и е изгоряло заради техническа неизправност, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Няма данни за пострадали при инцидента.

За автомобилите е въведен обходен маршрут: от пътен възел „Дъбрава" по път III-3505 през Казачево, след това по път II-35 до пътен възел „Абланица" и обратно към път I-4.

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция". Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.

Пътят София-Варна, в района на пътния възел "Абланица" Снимка: Google street view

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)