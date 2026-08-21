Иззеха колата на 59-годишен, спипан да шофира пиян в Асеновград

Книжката му се отнема за 24 месеца

Лекият автомобил "Фолксваген" модел "Пасат", който е собственост на 59-годишен от Асеновград, ще бъде иззета, след като полицията спипала мъжа да шофира пиян из улиците на града. Мъжът се е сдобил и с условна присъда от 12 месеца с изпитателен срок от 3 години. Книжката му се отнема за 24 месеца.

На 7 август 59-годишният бил спрян за проверка от служителите на реда. Тествали го за употреба на алкохол и дрегерът отчел наличието на 2 промила. След това го задържали за срок от 24 часа.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. Той ще трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност 140 евро.