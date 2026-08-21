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Нивото на река Дунав е в застой

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Река Дунав СНИМКА: Архив

Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последното денонощие при водомерни постове Русе и Силистра.

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов е отчетено понижение с между 1 и 2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън фарватера. 

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. 

Хидроложката обстановка остава усложнена. 

 

 

Река Дунав СНИМКА: Архив

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