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Крадец задигна кола във Велико Търново, потроши я и отмъкна цигари и 155 евро

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

26-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж е установен като извършител на кражба на автомобил във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за отнетия лек автомобил е подаден на телефон 112 на 18 август около 3:52 ч. След проведени оперативно-издирвателни действия полицията бързо е установила заподозрения, предава БТА.

Откраднатата кола е открита, но със значителни материални щети. От купето липсвали и две кутии цигари и 155 евро.

26-годишният мъж е привлечен като обвиняем за няколко престъпления. С постановление на Великотърновската районна прокуратура той е задържан за срок до 72 часа.

Прокуратурата е внесла и искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Работата по случая продължава.

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