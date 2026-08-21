23-годишна се блъсна с колата си и даде 2,12 промила алкохол

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23-годишна жена е установена да шофира с 2,12 промила алкохол след пътнотранспортно произшествие на пътя между Гълъбово и село Априлово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за катастрофата е подаден около 2:14 ч. на 20 август в Районното управление в Гълъбово. На място полицаите открили лек автомобил „Сеат" с деформации.

Като собственик и водач на колата била установена 23-годишната жена, която сама е подала сигнала за инцидента. При проверката с дрегер уредът отчел 2,12 промила алкохол. Жената не е пострадала, съобщава БТА.

По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Шофьорката е задържана за срок до 24 часа.

Само в началото на август в Стара Загора беше задържан неправоспособен водач, който е шофирал с 2,2 промила алкохол в кръвта.